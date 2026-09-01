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Зойкина квартира
улица Ленина, 24
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Завершение:
от 900₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Швейный цех Зойки превращается в интерьеры дома свиданий. В порыве страсти и потери действительности, Зойка и ее гости уже и не замечают как жизнь рушится у них на глазах. Продолжительность 2 часа, есть антракт.
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