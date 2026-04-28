На спектакле зрители впервые получат уникальный шанс увидеть «изнанку» сказок: как решается вопрос матриархата в семье повзрослевших Гензель и Гретель; когда Пиноккио столкнулся с проблемой толерантности к тем, кто чем-то отличается от большинства? Комедия «Сказки для взрослых» — это несколько ярких историй по знаменитым сказочным сюжетам: «Пиноккио», «Пряничный домик», «Человек-невидимка», «Три дикие индюшки в ожидании кукурузных початков», «Страсть Мэрлина», «Поездка в санях». В этих короткометражных пьесах всем известные сказки обретают совсем новое — абсолютно не волшебное, но очень сегодняшнее звучание. В них — поиск истины и вера в мечту, стремление к чудесам и реальность жизни. Ты удивишься: — тому, что окажешься внутри снежного стеклянного шара — самому необычному свиданию в твоей жизни — и познакомишься с живым Утконосом — рассказам Человека-невидимки о своих эротических фантазиях... Продолжительность: 1 час 30 мин.