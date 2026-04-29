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  1. Кемерово
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Мастер-класс по рисованию картин-аффирмаций

Сыроварня
бульвар Строителей, 16

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Акрил, текстуры, мягкие линии и слова, которые важны именно тебе.

Ты создашь свою картину, отражающую внутреннее состояние и намерение.

Мастер-класс сопровождается закусками.

Количество мест ограничено.

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