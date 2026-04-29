Акрил, текстуры, мягкие линии и слова, которые важны именно тебе.
Ты создашь свою картину, отражающую внутреннее состояние и намерение.
Мастер-класс сопровождается закусками.
Количество мест ограничено.
Предварительная запись по телефону
Акрил, текстуры, мягкие линии и слова, которые важны именно тебе.
Ты создашь свою картину, отражающую внутреннее состояние и намерение.
Мастер-класс сопровождается закусками.
Количество мест ограничено.
Предварительная запись по телефону
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