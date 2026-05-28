Путешествие по городу, где каждый уголок скрывает свои тайны и секреты. Ты узнаешь много интересных легенд и преданий, которые окутывают историю Петербурга и позволяют почувствовать его неповторимую атмосферу. Экскурсия будет не только увлекательной, но и познавательной. Ты узнаешь много интересного об истории и архитектуре Петербурга, а также об особенностях застройки. Пройдёшь по самым мистическим местам в центре Петербурга: — Зайдёшь в самую известную парадную Петербурга «Ротонду» на Гороховой, где по легенде проходили спиритические сеансы и обряды посвящения в масоны — Посетишь круглый двор-колодец на набережной реки Фонтанки, где исполняются желания — Увидишь дом, в котором жил Григорий Распутин на Гороховой улице — Пройдёшь через квартал «призраков-двойников» — Посмотришь секретный двор-граффити в паре шагов от известных проспектов, где до сих пор проводят таинственные ритуалы — Узнаешь, где в старинном доме на набережной Фонтанки расположена «нехорошая квартира» с масонскими символами На экскурсии ты узнаешь: — Самые интересные и захватывающие легенды Петербурга и то, как они появились — Почему в легендарной Ротонде исчезали люди и какие обряды там проводили масоны — Какие пророчества уже сбылись и каким только суждено сбыться — Как жил Распутин, каким был его последний день и какую роль он сыграл в падении самодержавия — О трагической судьбе купеческой семьи Елисеевых Тебя ждут интересные легенды, загадочные пророчества и необычные совпадения. Если не боишься вечерних прогулок по мрачным закоулкам, то эта экскурсия для тебя! Место встречи: Невский проспект, 72. Длительность: 1 час 30 минут. Экскурсия может быть как групповой, так и индивидуальной.