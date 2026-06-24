Спектакль о сложных взаимоотношениях внутри отдельно взятой семьи, о чувстве вины, которое оказывается главной мотивацией для многих человеческих поступков, о желании вымолить, выпросить, «выбить» прощение и о любви, к которой стремится каждый из героев постановки. Режиссер убрала из повести часть сюжетных линий, вычленив самое главное — треугольник отношений между поколениями: бабушкой – мамой – Сашей. Такой вот рассказ о любви..., любви удушающей, любви, которая становится непосильным бременем. Получилась история о детской мудрости, о способности найти компромисс в ситуациях, которые взрослым кажутся неразрешимыми. Художник-постановщик Анна Гуляева использует привычные бытовые предметы для создания образов. Постановка адресована взрослой публике (+16), на него стоит сходить – он может перевернуть твои представления о театре кукол. Спектакль по одноименному сценарию экранизации Павла Санаева.