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[солдаут] Кукольный спектакль «Похороните меня за плинтусом»

улица Ленина, 22

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 800₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль о сложных взаимоотношениях внутри отдельно взятой семьи, о чувстве вины, которое оказывается главной мотивацией для многих человеческих поступков, о желании вымолить, выпросить, «выбить» прощение и о любви, к которой стремится каждый из героев постановки. Режиссер убрала из повести часть сюжетных линий, вычленив самое главное — треугольник отношений между поколениями: бабушкой – мамой – Сашей. Такой вот рассказ о любви..., любви удушающей, любви, которая становится непосильным бременем. Получилась история о детской мудрости, о способности найти компромисс в ситуациях, которые взрослым кажутся неразрешимыми. Художник-постановщик Анна Гуляева использует привычные бытовые предметы для создания образов. Постановка адресована взрослой публике (+16), на него стоит сходить – он может перевернуть твои представления о театре кукол. Спектакль по одноименному сценарию экранизации Павла Санаева.

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