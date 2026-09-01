«В моих беспокойных снах я вижу этот город. Сайлент Хилл...». Спектакль по культовой компьютерной игре «Сайлент Хилл 2». Джеймс получает загадочное письмо. На конверте имя «Мэри» — имя его жены. Но как такое может быть? Мёртвые не пишут писем. Вот уже три года, как Мэри умерла от неизлечимой болезни. Недолго думая, Джеймс отправляется на поиски своей жены в небольшой курортный городок, где Мэри ждёт его в их «особом месте». «Письмо с того света или чья-то злая шутка?» — спрашивает себя Джеймс, когда проезжает мимо окутанной туманом вывески «Добро пожаловать в Сайлент Хилл»… В стоимость билета входит Фотосессия с актёрами + возможность приобрести Уникальный мерч в тематике игры. Как попасть на площадку: Розовое двухэтажное здание с вывеской «ЭЛТ ЗА». Внутри следуй по указателям «МТК» до лестницы, на третий этаж.