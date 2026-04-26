Поговоришь о том, как мистические учения меняли европейскую мысль. Поймёшь, какие учения вдохновляли Джордано Бруно и других великих гуманистов. Поговоришь об Агриппе Неттесгеймском и поймёшь, что из себя представляла оккультная философия. Разобраться во всём этом поможет ведущий цикла «Тень разума: как магия и мистика повлияли на развитие философии» — Андрей Александрович Груздев, кандидат философских наук, директор Гуманитарного института СФУ.