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Эзотеризм и мистицизм в эпоху Ренессанса

«Квартира академика», улица Академгородок, 66

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Поговоришь о том, как мистические учения меняли европейскую мысль. Поймёшь, какие учения вдохновляли Джордано Бруно и других великих гуманистов. Поговоришь об Агриппе Неттесгеймском и поймёшь, что из себя представляла оккультная философия. Разобраться во всём этом поможет ведущий цикла «Тень разума: как магия и мистика повлияли на развитие философии» — Андрей Александрович Груздев, кандидат философских наук, директор Гуманитарного института СФУ.

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