Путь от рождения до взрослости: что формирует личность ребёнка. Каждый родитель мечтает вырастить счастливого и здорового человека. Но что происходит, когда что-то идёт не так? Какие ошибки в воспитании могут привести к необратимым последствиям? На лекции Василия Бейнаровича ты получишь уникальную возможность проследить весь путь развития ребёнка — от момента рождения до совершеннолетия — и понять, на каких этапах закладываются основы здоровой психики, или формируются опасные отклонения. Что ты узнаешь: — Первые годы жизни (0-3 лет): почему этот период критически важен? Как привязанность к родителям влияет на всю дальнейшую жизнь? Какие сигналы тревоги нельзя игнорировать? — Дошкольный возраст (3-7 лет): формирование эмпатии, совести и моральных ориентиров. Как научить ребёнка различать добро и зло? Что делать, если ребёнок проявляет жестокость к животным или другим детям? — Школьные годы (7-14 лет): влияние социальной среды, буллинга и травматического опыта. Как распознать первые признаки психопатологических расстройств? Когда обычное подростковое поведение переходит опасную черту? — Подростковый возраст (14-18 лет): кризис идентичности, агрессия и поиск себя. Как говорить с подростком о насилии, смерти и тёмных сторонах мира? Роль родительского контроля и доверия. Переход к взрослости (18-21 год): формирование окончательных паттернов поведения. Можно ли ещё что-то изменить? В ходе лекции будут рассмотрены: — влияние генетики, эпигенетики и нейробиологии на формирование личности — роль семейных отношений, стиля воспитания и родительских травм — социальная среда: школа, друзья, интернет и их воздействие на психику — ранние маркеры антисоциального поведения и психопатии — как правильно объяснять ребенку опасности окружающего мира, не травмируя его психику — когда и к каким специалистам необходимо обращаться — реальные случаи из практики: что пошло не так, и как это можно было предотвратить Это не просто теория — это практическое руководство по воспитанию психологически здорового человека, опирающееся на научные исследования. О лекторе: Василий Бейнарович. Врач-психиатр, психотерапевт. Автор Ютьюб проекта Фауст21века, посвященного исследованию психопатологии девиантов и различных маньяков.