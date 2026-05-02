Мать монстров захватывает Эрмитаж. Она научила не бояться быть странными. Она перепридумала поп-музыку, моду и само понятие шоу. Леди Гага – это не просто певица, это явление. Почему именно она? Потому что Гага – это икона свободы. От мясного платья до «Мелководья» («Shallow»), от дискотечных гимнов до джаза с Тони Беннеттом – она доказала, что поп-дива может быть живым искусством. Мы не ограничимся одной Стефани Джерманотта. В эту ночь воссоздадут почести всем поп-дивам, которые воспитывали тебя. Условия входа: Быть собой. Громко подпевать Плохому Роману (Bad Romance).