Ночь Леди Гаги
Эрмитаж, улица Сурикова, 12/6
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Мать монстров захватывает Эрмитаж. Она научила не бояться быть странными. Она перепридумала поп-музыку, моду и само понятие шоу. Леди Гага – это не просто певица, это явление. Почему именно она? Потому что Гага – это икона свободы. От мясного платья до «Мелководья» («Shallow»), от дискотечных гимнов до джаза с Тони Беннеттом – она доказала, что поп-дива может быть живым искусством. Мы не ограничимся одной Стефани Джерманотта. В эту ночь воссоздадут почести всем поп-дивам, которые воспитывали тебя. Условия входа: Быть собой. Громко подпевать Плохому Роману (Bad Romance).
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