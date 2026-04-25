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Уикон

Деловой выставочный центр, улица Куйбышева, 44А/1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 6+
Игры
Фестивали

Про событие

Фестиваль настольных игр. Два дня игр, турниров, ДнД, новинок и авторских проектов. Знакомься с клубами и издателями, играй, пробуй новое и забирай с собой не только коробки, но и впечатления. Что будет на фестивале? — Большая зона настольных игр от УИКлуба — знакомые настолки и новинки российских издательств для разных возрастов. — Зона ДнД, где ты сможешь познакомиться с настольными ролевыми играми и сыграть свои лучшие ваншоты. — Авторская игротека и геймджем, на котором ты создашь свою первую настольную игру. — Зона игры «Кровь на часовой башне» — для тех, кто любит игры со скрытыми ролями и блефом. — Зона с простыми турнирами, в которых любой желающий сможет принять участие и выиграть ценные призы. — Маркет, на котором ты сможешь приобрести настольные игры, аксессуары и сувениры. Площадка будет открыта оба дня с 11:00 до 20:00, а владельцы билета «Ранний вход» смогут попасть внутрь уже с 10:00. Больше информации об активностях: https://vk.com/ural_game_con

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