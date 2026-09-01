Главный док-хит фестиваля «Сандэнс» от создателя культового сериала HBO «Полезные советы» Джона Уилсона. Применив законы глянцевых ромкомов к строительной смеси, режиссер создал уморительное и пронзительное мета-эссе о кризисе стримингов, застывшем времени и сером веществе нашей цивилизации.