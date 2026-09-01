Beat Weekend. История бетона
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
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Завершение:
от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Про событие
Главный док-хит фестиваля «Сандэнс» от создателя культового сериала HBO «Полезные советы» Джона Уилсона. Применив законы глянцевых ромкомов к строительной смеси, режиссер создал уморительное и пронзительное мета-эссе о кризисе стримингов, застывшем времени и сером веществе нашей цивилизации.
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