ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Beat Weekend. Боуи: Последняя глава

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Фильм к десятилетию со смерти Дэвида Боуи, снятый с неожиданного ракурса: не бравурный портрет Зигги Стардаста, а история о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами, сомнениями и смертельным диагнозом — и превратил свои последние дни в пронзительный прощальный альбом Blackstar. Фильм открытия представит Евгения Кузьмина — сооснователь бренда Around, многодетная мама и эко-активист.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Вся эта суета
Вся эта суета
по подписке
Beat Weekend. Овсянка для чемпионов
Beat Weekend. Овсянка для чемпионов
по подписке
Beat Weekend. Канье Уэст: Во имя кого?
Beat Weekend. Канье Уэст: Во имя кого?
по подписке
Beat Weekend. История бетона
Beat Weekend. История бетона
по подписке
Бумажное сердце
Бумажное сердце
по подписке
Ретроспектива «Гущи»
Ретроспектива «Гущи»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста