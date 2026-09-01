Beat Weekend. Боуи: Последняя глава
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Про событие
Фильм к десятилетию со смерти Дэвида Боуи, снятый с неожиданного ракурса: не бравурный портрет Зигги Стардаста, а история о том, как хамелеон поп-музыки справлялся с провалами, сомнениями и смертельным диагнозом — и превратил свои последние дни в пронзительный прощальный альбом Blackstar. Фильм открытия представит Евгения Кузьмина — сооснователь бренда Around, многодетная мама и эко-активист.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи