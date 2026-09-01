Beat Weekend. Канье Уэст: Во имя кого?
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Про событие
В 2018 году Канье Уэст пригласил 18-летнего студента арт-школы Нико Бальестероса стать его своеобразной «тенью». За шесть лет тот отснял более 3000 часов материала, которые превратились в монументальное полотно о гениальности, хаосе и одиночестве. Фильм снят в стиле cinema verite: здесь нет закадрового голоса, интервью с экспертами или поясняющих титров. Зритель оказывается рядом с Йе в самые турбулентные моменты его жизни: от президентской гонки и попыток переизобрести современную эстетику до скандальных интервью и краха многомиллиардной бизнес-империи.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи