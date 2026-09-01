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Beat Weekend. Канье Уэст: Во имя кого?

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

В 2018 году Канье Уэст пригласил 18-летнего студента арт-школы Нико Бальестероса стать его своеобразной «тенью». За шесть лет тот отснял более 3000 часов материала, которые превратились в монументальное полотно о гениальности, хаосе и одиночестве. Фильм снят в стиле cinema verite: здесь нет закадрового голоса, интервью с экспертами или поясняющих титров. Зритель оказывается рядом с Йе в самые турбулентные моменты его жизни: от президентской гонки и попыток переизобрести современную эстетику до скандальных интервью и краха многомиллиардной бизнес-империи.

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