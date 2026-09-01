Beat Weekend. Овсянка для чемпионов
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
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Завершение:
от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Про событие
Каждый год десятки поваров — как любителей, так и профессионалов — съезжаются в деревушку Каррбридж на севере Шотландии, чтобы поучаствовать в соревнованиях по приготовлению обыкновенной овсяной каши. Очередному чемпионату — последнему для его основателя и бессменного организатора Чарли Миллера — и посвящён фильм австралийского документалиста Константина Кости. Впрочем, сам соревновательный процесс и ответ на вопрос — кто же станет обладателем вожделенной «Золотой лопатки» — здесь вовсе не главное.
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