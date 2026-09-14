Размышление о том, как архитектура передает дух времени, на примере бруталистского наследия Скопье. Режиссёр Игорь Иванов Изи проводит своего рода авторскую экскурсию по родному городу, показывая, как бетонные громады стали не просто триумфом нового типа градостроения, но и обещанием будущего, которого так и не случилось.