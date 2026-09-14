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Beat Weekend. Время брутализма

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Размышление о том, как архитектура передает дух времени, на примере бруталистского наследия Скопье. Режиссёр Игорь Иванов Изи проводит своего рода авторскую экскурсию по родному городу, показывая, как бетонные громады стали не просто триумфом нового типа градостроения, но и обещанием будущего, которого так и не случилось.

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