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  1. Екатеринбург
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Бумажное сердце

мы тут
улица Малышева, 35

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

— А кто эта прекрасная дама? Наверное, ваша девушка? — Нет. Если бы.. Так, глупые фантазии.   — Ну, почему же? Иногда «глупые фантазии» — это всё, что нам остается. Но… не всё нам возможно перенести на бумагу, мой друг... Вход — донат донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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