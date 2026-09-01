Возраст 16+
Кино
Про событие
— А кто эта прекрасная дама? Наверное, ваша девушка? — Нет. Если бы.. Так, глупые фантазии. — Ну, почему же? Иногда «глупые фантазии» — это всё, что нам остается. Но… не всё нам возможно перенести на бумагу, мой друг... Вход — донат донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи