ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Beat Weekend. Бег — это свобода

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Вдохновляющая история про культуру бега. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит капитан бегового сообщества SHU RUN. Сегодня мало кто помнит, что еще 50 лет назад простым бегунам приходилось быть бунтарями — места в этом спорте официально не было ни женщинам, ни любителям. Ситуацию изменили 60-е годы, время борьбы за права на всех фронтах. Начиная именно с 60-х, фильм рассказывает историю бега как культурного и даже контркультурного явления, от романтических провокаций до создания огромной индустрии.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Beat Weekend. Боуи: Последняя глава
Beat Weekend. Боуи: Последняя глава
по подписке
Вся эта суета
Вся эта суета
по подписке
Beat Weekend. Овсянка для чемпионов
Beat Weekend. Овсянка для чемпионов
по подписке
Beat Weekend. Канье Уэст: Во имя кого?
Beat Weekend. Канье Уэст: Во имя кого?
по подписке
Beat Weekend. История бетона
Beat Weekend. История бетона
по подписке
Бумажное сердце
Бумажное сердце

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста