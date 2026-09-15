Beat Weekend. Бег — это свобода
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Про событие
Вдохновляющая история про культуру бега. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит капитан бегового сообщества SHU RUN. Сегодня мало кто помнит, что еще 50 лет назад простым бегунам приходилось быть бунтарями — места в этом спорте официально не было ни женщинам, ни любителям. Ситуацию изменили 60-е годы, время борьбы за права на всех фронтах. Начиная именно с 60-х, фильм рассказывает историю бега как культурного и даже контркультурного явления, от романтических провокаций до создания огромной индустрии.
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