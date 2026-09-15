Вдохновляющая история про культуру бега. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит капитан бегового сообщества SHU RUN. Сегодня мало кто помнит, что еще 50 лет назад простым бегунам приходилось быть бунтарями — места в этом спорте официально не было ни женщинам, ни любителям. Ситуацию изменили 60-е годы, время борьбы за права на всех фронтах. Начиная именно с 60-х, фильм рассказывает историю бега как культурного и даже контркультурного явления, от романтических провокаций до создания огромной индустрии.