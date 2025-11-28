Стать хранителем самых сокровенных тайн Петербурга... Это иммерсивная экскурсия по Васильевскому острову. Тебе предстоит отправиться на поиски отрубленной головы Марии Гамильтон и выполнить квест, познакомившись с самыми настоящими призраками! Сама Смерть отправит тебя в прошлое Северной столицы, расскажет о судьбах исторических личностей и покажет интересные места. Ты увидишь неожиданные локации: самую узкую улицу Петербурга, подземный переход под одним из старинных особняков Петербурга, задние дворы Академии Художеств и, конечно, загадочных сфинксов на Университетской набережной. Участникам предстоит найти несколько старинных предметов и встретиться с ожившими персонажами петербургских мифов, чтобы прийти к развязке. Во время приключения ты узнаешь о том, как Достоевский участвовал в спиритических сеансах, научишься вызывать Пиковую даму, раскроешь тайну петербургского Голема и узнаешь множество интересных мистических фактов об истории Петербурга. Организационные детали: 1. Экскурсия проходит в формате театрализованного шоу с элементами квеста. Если ты видел передачу «Форт Боярд», то поймёшь принцип экскурсии: участники двигаются от точки к точке, находя подсказки, чтобы освободить душу фаворитки Петра I — Марии Гамильтон. 2. Экскурсия проходит на улице, тебе выдадут наушники и плащи. 3. Экскурсию проводит команда гидов-актеров. 4. Акцент в экскурсии сделан на театральное действие. На протяжении 1,5 часов участники непрерывно получают историческую информацию, но в театральной подаче. 5. Экскурсия идеально подойдёт для смелых и активных детей в возрасте от 9 до 13 лет. Для взрослых прогулка со смертью должна показаться не столько страшной, сколько интересной. Организаторы рекомендуют эту экскурсию-шоу для взрослых с хорошим чувством юмора и желающих необычно провести время. Место встречи: Румянцевский сад, у обелиска. Экскурсия проходит в группе до 25 человек. Проводится эта экскурсия по пятницам и субботам в 19:00.