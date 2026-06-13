Одни вышивают крестиком, другие сажают цветочки... А кто-то методично убивает. Почему эти люди не могут остановиться? На этот вопрос до сих пор ищут ответ психиатры и криминалисты. Кто стал первым в истории серийным убийцей? Как маньяк оказался консультантом на линии спасения? И почему один из них пощадил поклонников джаза? Это лекция, на которой ты погрузишься в пугающую связь тьмы и человеческой психики. Лектор: Дмитрий Шамонов, культуролог, руководитель образовательного сообщества «Культурный Клуб»