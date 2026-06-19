Скандалы, интриги, расследования имеют место и в мире искусства. И как подобает миру искусства, скандалы, происходящие в его поле, обладают особой пикантностью. За бокалом вина узнаешь о самых ярких арт-провокациях: от эпохи Возрождения до наших дней. Что нужно сделать, чтобы вызвать грандиозный скандал? За какой проступок художника могут отправить в тюрьму? В чём провинился Микеланджело? Как «Происхождение мира» Курбе и «Олимпия» Мане сотрясли публику? И, наконец, как, даже не будучи известным художником, заставить кричать весь современный арт-мир? Узнаешь на встрече. В стоимость входит 3 смены вин и лёгкие закуски к вину. Ведущая – Юлия Страйста-Бурлак, искусствовед, специалист по искусству 19-го века и искусству повседневности.