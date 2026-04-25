Мир кино, сериалов, компьютерных и настольных игр, комиксов, аниме и технологий в центре внимания. Для тебя и твоих единомышленников. Расписание: Главная сцена: 12:10 — Открытие фестиваля 12:30 — Косплей: Одиночное дефиле (1 блок) 13:20 — К-поп кавер танцы (1 блок) 13:50 — Косплей: Парное дефиле 14:20 — Вопросы-ответ со специальным гостем Евгением Рыбовым 15:00 — Косплей: Постановочный косплей (1 блок) 15:20 — Косплей: Одиночное дефиле (2 блок) 16:10 — К-поп кавер танцы(2 блок) 16:40 — Косплей: Командное дефиле 17:20 — Косплей: Постановочный косплей (2 блок) 17:40 — Косплей: Фан-дефиле 18:20 — К-поп кавер танцы (3 блок) 19:30 — Награждение победителей Малая сцена: 14:30 — Чиби-косплей / Косплей и точка / Дефиле Регистрация с 11:30