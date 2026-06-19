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Одноместная канава

Театр Труда, Лазаревский переулок, 2

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Трагикомедия про острую необходимость немножко полежать в канаве. Виктор Груз лёг в канаву у дороги. Просто лёг — и лежит. Почему? Когда вылезет? Что его туда загнало? Ответы ищут все вокруг: невеста и отец, соседка и товарищ по работе, повар, коллектор, сестра, начальник и даже местный блогер. У каждого — своя версия. А у Виктора — своя… «Одноместная канава» — пьеса-лауреат и финалист крупнейших российских конкурсов драматургии: Большая Ремарка, Евразия, Лёгкий жанр. Теперь она оживает на сцене в совместной постановке Театра Алехандро и Театра Труда. На сцене — четверо работников фабрики игрушек. Они создают перед зрителями историю с элементами кукольного театра о человеке, который решил просто лечь в канаву, чтобы на минуту перестать бежать, работать, доказывать, успевать. Историю о нас самих — тех, кто тоже иногда мечтает хоть ненадолго исчезнуть из суеты.

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