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Штормовое предупреждение
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2800₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Сцены непростой супружеской жизни в постановке режиссера Дмитрия Касимова. История семейной пары, живущей на берегу Балтийского моря свою простую обыденную жизнь. Она — психотерапевт с алкогольной зависимостью, он — нарколог-реаниматолог, у которого роман с молоденькой девушкой. Её появление в их супружеском доме приводит к очень неожиданным открытиям и решениям. Это история любви пары, прошедшей разные этапы отношений, и которой предстоит прийти к пониманию, что только они есть друг у друга на этом свете перед лицом надвигающегося шторма. И их главное спасение — только друг в друге.
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