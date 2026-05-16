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Про событие
Фестиваль ретро-гик культуры и косплея. Тебя приглашают в увлекательное погружение в гик-мир 90х, 00х и 2010х годов, где олдфаги уронят ностальгическую слезу радости, а юное поколение откроет для себя что-то новое и интересное. В программе: — Конкурс косплея по фандомам ДО 2015 года включительно. — Большая зона ретро-гейминга. — Селективный маркет. — Выступление музыкальной группы с песнями по твоим любимым вселенным. — Музейная выставка, способная выбить ностальгическую слезу (или вытрясти песок). — Ретро-фотозоны и профессиональный фотограф. — Квест «в гостях у ДЕДа». — Лотерея с призами от спонсоров (если тебе 30 и более лет — крути дважды). Прийти на мероприятие можно в любом костюме независимо от давности фандома (или без костюма), но креатив по тематике феста приветствуется. Больше информации об активностях и участниках фестиваля: https://vk.com/dedfest
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