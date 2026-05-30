У тебя есть возможность погрузиться в мир национального колорита и страстей. Оказаться в гостях простой семьи, которая не так проста как кажется на первый взгляд. Почему Рашид, отец семейства против свадьбы дочери Алии? И что же делать её жениху, Марату? Почему он не достоин её сердца? Что задумал Вагиз, друг Рашида? И что на это всё скажет Галия, жена Рашида? Узнай семейные тайны, помоги героям и окажись на настоящем Сабантуе. А быть может, и на татарской свадьбе... Почему бы и нет? Все возможно. Тебя ждёт живая музыка в национальном стиле и чаепитие. Все это — первый иммерсивный спектакль почти на татарском языке. И он будет понятен всем, не только владеющим татарским языком.