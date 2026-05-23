Человеческая фантазия безгранична, но она редко строит образы откровенно на пустом месте. За каждым чудовищем, за каждым существом, которое наука веками списывала на суеверие и невежество, может скрываться нечто куда более неудобное: слегка приукрашенная, адаптированная под познания предков реальность. Что если единорог действительно существовал, и мы знаем, где найти его кости? Что если люди, описывавшие драконов, держали в руках нечто настоящее и просто не имели другого языка, чтобы это объяснить? Что если существо, которое мы привыкли считать легендарным горным монстром, бродило по земле бок о бок с нашими предками? Или бродит до сих пор? На лекции займутся геомифологией — дисциплиной на стыке геологии, палеонтологии и сравнительной мифологии, которая задаётся именно такими вопросами. Разберут анатомию легенд и сопоставим её с палеонтологической летописью: почему в одних культурах «кости чудовищ» веками использовались в медицине, как череп одного животного породил целый пласт античной мифологии, и какие «сказочные» существа вымерли уже в присутствии человека. Лекция построена на данных современной палеонтологии и сравнительной мифологии. Никакой мистики и криптозоологии — только наука, которая порой оказывается страннее любого мифа. Кто рассказывает? Ярослав Попов. Российский палеонтолог, научный консультант проекта «3D Dinopedia» и популяризатор науки. Окончил кафедру палеонтологии геологического факул﻿ьтета МГУ им. М. В. Ломоносова в 2014 году. Ранее работал в Государственном Дарвиновском музее, где курировал палеонтологическую коллекцию и занимался научной и выставочной деятельностью. Научные интересы связаны с палеоихтиологией, палеоэкологией и эволюцией позвоночных, особенно ископаемых рыб-игл. Участвовал в экспедициях по югу России и опубликовал несколько научных статей, в том числе в международных изданиях. Автор девяти научно-популярных книг о доисторической жизни, адресованных широкой аудитории. В настоящее время активно занимается просветительской деятельностью: читает лекции, разрабатывает образовательные курсы.