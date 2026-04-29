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Своё Поле, Берсеневская набережная, 6с3

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Завершение:

от 2800₽ до 3200₽
Возраст 12+
Спектакли
Еда

Про событие

Спектакль по стихам современных российских поэтов — живая поэтическая материя, соединившая в себе произведения современных авторов. Здесь есть и тонкие ироники (М. Чевега, А. Родионов), и пронзительные лирики (А. Кудряшева, А. Логвинова), и экспериментаторы-метафизики (Ф. Сваровский, Е. Летов). Взятый за основу формат дачных посиделок организует пространство текста и сцены. Это разговор близких людей, собравшихся за вечерним чаем «покурить, помолчать о простой чепухе, о такой чепухе, что бывает в стихе…». В центре композиции — стол и несколько стульев. Вокруг стола, словно друзья на даче, собираются персонажи стихов, чтобы за чаем вспомнить и обсудить «что-нибудь чудесное и труднообъяснимое». С помощью текстов современных поэтов вместе со зрителями Герой спектакля ищет смыслы в любви и вере. Он создает на сцене ответы-образы из самых обычных вещей, которые есть у каждого на дачном чердаке: старые игрушки, плафон, который становится летающей тарелкой, а букет хризантем — конфоркой газовой плиты. Вместе с ним зрители перемещаются во времени и пространстве: оказываются то в подъезде 70-х годов, то под Пилосом в Древней Спарте, то в вагоне метро, то среди ангелов. Стихи возникают то в его памяти, то в старом письме, в забытом дневнике или на обороте фотографии, а порой вдруг звучат из дачного радиоприёмника… Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. В стоимость билета включены угощение, чай и вино.

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