ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Темнота

Театр «Семьянюки», улица Чайковского, 26

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1100₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Психоделическая картина нашего времени. Спектакль-вызов. Шестидесятилетний Павел и три его дочери живут на острове, где с каждым днем в силу обстановки становится всё менее безопасно. Средняя дочь, Нонка, предлагает уехать на материк, но отец против бегства и разделения. За окнами то и дело пальба, крики, раненые… почти никого не осталось в живых. Всё меняется, когда в доме появляется Шлёпа, друг семьи. Энергичный, сообразительный, живой — в общем, полная противоположность угрюмому Павлу, он призван перевернуть образ жизни одинокого дома на острове. Не помогут ни сострадание, ни добро, ни тепло — спасет лишь раскаяние, но и это окажется самым тяжким испытанием. Современная пьеса Вадима Щербинина — победитель 23-го конкурса драматургов «Евразия-2025». Автор пьесы — Вадим Щербинин Режиссер — Елизавета Иванченко

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Фантазии Фарятьева
Фантазии Фарятьева

от 700₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Хиты Бродвея. Шоу Cabaret
Хиты Бродвея. Шоу Cabaret

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста