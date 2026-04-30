Психоделическая картина нашего времени. Спектакль-вызов. Шестидесятилетний Павел и три его дочери живут на острове, где с каждым днем в силу обстановки становится всё менее безопасно. Средняя дочь, Нонка, предлагает уехать на материк, но отец против бегства и разделения. За окнами то и дело пальба, крики, раненые… почти никого не осталось в живых. Всё меняется, когда в доме появляется Шлёпа, друг семьи. Энергичный, сообразительный, живой — в общем, полная противоположность угрюмому Павлу, он призван перевернуть образ жизни одинокого дома на острове. Не помогут ни сострадание, ни добро, ни тепло — спасет лишь раскаяние, но и это окажется самым тяжким испытанием. Современная пьеса Вадима Щербинина — победитель 23-го конкурса драматургов «Евразия-2025». Автор пьесы — Вадим Щербинин Режиссер — Елизавета Иванченко