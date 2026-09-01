Сад наслаждений
УЛ. ФУРШТАТСКАЯ, Д. 30
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2800₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
«Сад наслаждений» – это невербальное сочинение на тему порока, телесности, гендерности, сексуальности. Спектакль существует на границе физического и кукольного театра. На сцене – размышления о том, что происходило на четвертый день после сотворения Мира. Главное место действия, конечно, сад. Сад – ящик фокусника, полный удивительных открытий и неожиданных образов. Спектакль навеян картиной Босха «Сад земных наслаждений». Существует более двадцати расшифровок данной картины искусствоведами. Театр Karlsson Haus предлагает свою версию: это и впечатления от картины, и известные о ней факты.
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