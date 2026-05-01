Танец Мандала — это практика в которой сочетается красота, гармония, изящество и глубина. Тебя ждёт: — Разминки на основе волновой йоги по женскому принципу — Выстраивание тела и дыхания — Сонастройка с волновой энергией пространства — Базовые элементы храмового танца Мандала Мастер-класс будет проходить в даты одной из точек колеса года — 1 мая. Портал когда просыпается стихия Земли, когда связь с женской силой, процветанием и чувственностью получает дополнительный импульс к раскрытию. Через древние, точные движения танца исцелишь тело, обретя грациозную осанку, расслабление, пластику, а также раскроешь потенциал души, найдя ответы на самые сокровенные вопросы о жизни, пути предназначения. Вероника Мувия — клинический психолог, психотерапевт, краниосакральный терапевт (Институт медико-социальной реабилитологии, Межрегиональный институт гуманистической психотерапии, Международный институт Апледжера). Вероника Мувия более 12 лет в ежедневной практике «Танец Мандала». Обучалась по миру у мастеров в различных открытых и закрытых мистических и целительских потоках, включая: шаманские практики южно-американских индейцев, Кундалини йога, Сат нам расаян, Рейки, знания Друидов, западный оккультизм, славянская Жива, Дзогчен.