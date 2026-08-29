Трансформационная игра, благодаря которой можно исследовать свои глубинные психологические процессы, осознать свои истинные желания и проявить свою природу. Следуй за драконами царицы, изучай те образы, символы и архетипы, что выпали тебе и открывай тайны своей жизни. Игра структурированная, понятная, и очень-очень красивая. Работает с архетипами русских сказок в лучшем их виде. Что будешь делать? — выбирать сферу, к которой относится твой запрос (деньги, любовь, самореализация или гармония); — формулировать запрос; — постепенно следовать за своим драконом, который приведет к цели; — понимать, что помогает двигаться вперёд, а что тормозит; — много работать с метафорическими картами, которые тут не помощники, а неотъемлемая часть игры; — взаимодействовать с другими участниками; — формулировать задачи, которые помогут достичь цели; — прорабатывать шаги, которые нужно будет сделать после игры, чтобы прийти к своей мечте; — выходить с пониманием, что делать дальше. Ведущая: Михеева Яна, психолог, игропрактик, автор трансформационных игр, МАК-консультант, когнитивно-поведенческий терапевт.