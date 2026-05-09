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Психологическая игра «Сокровища Морского Царя»

Садовая-Кудринская улица, 32Ас9

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Отправься в волшебное путешествие по своему подсознанию. Эта очень красивая трансформационная игра работает с тенью. А там, как известно, энергия, драйв и прорыв. Более того, игра очень интерактивная, участники постоянно общаются и взаимодействуют. В ней также есть элементы ролевой игры, так что скучно точно не будет. Для чего предназначена игра: — для самопознания, осознания причин, ограничивающих достижение целей; — для осознания и принятия теневых сторон личности; — для проработки травматического опыта; — для осознания ресурсов, необходимых для достижения желаемого для обретения целостности личности; — для повышения уровня психологического благополучия и реализации своих желаний. Ведущая: Михеева Яна, психолог, игропрактик, автор трансформационных игр, МАК-консультант, когнитивно-поведенческий терапевт.

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