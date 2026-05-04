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Дикие истории

Арт-платформа
Георгиевский переулок, д. 3/3

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 4000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Это спектакль, где смеёшься и вздрагиваешь одновременно, а потом остаёшься наедине с самим собой и вопросами, на которые нет простых ответов. Восьмерка актёров, живой монтаж, крупные планы, синхронный дубляж и звук, что бьёт в сердце — всё это превращает театр в киноплощадку. Тут и драки, и убийства, и искромётный чёрный юмор в духе Тарантино. Сборник новелл о людях на пределе. Каждый эпизод — отдельный короткий фильм, объединённый общей сценой и фигурой рассказчика. Герои попадают в экстремальные ситуации и совершают поступки, которые трудно однозначно осудить или принять. Режиссёр использует операторскую работу, монтажную структуру и заранее записанную звуковую дорожку; актёры играют в точном такте с дубляжем, как если бы их «сняли» в кадре. В результате зритель не просто видит сцену — он оказывается внутри кадра, на расстоянии дыхания от мотивации персонажей.

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