Это спектакль, где смеёшься и вздрагиваешь одновременно, а потом остаёшься наедине с самим собой и вопросами, на которые нет простых ответов. Восьмерка актёров, живой монтаж, крупные планы, синхронный дубляж и звук, что бьёт в сердце — всё это превращает театр в киноплощадку. Тут и драки, и убийства, и искромётный чёрный юмор в духе Тарантино. Сборник новелл о людях на пределе. Каждый эпизод — отдельный короткий фильм, объединённый общей сценой и фигурой рассказчика. Герои попадают в экстремальные ситуации и совершают поступки, которые трудно однозначно осудить или принять. Режиссёр использует операторскую работу, монтажную структуру и заранее записанную звуковую дорожку; актёры играют в точном такте с дубляжем, как если бы их «сняли» в кадре. В результате зритель не просто видит сцену — он оказывается внутри кадра, на расстоянии дыхания от мотивации персонажей.