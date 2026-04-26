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Дурацкие штуковины

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Финальный показ лаборатории театра предмета и кукол «Дурацкие штуковины» на сцене бара «Самоцвет». Это будет тот самый вечер, когда привычные вещи перестают быть просто вещами, а зрители начинают верить, что главную роль в спектакле может сыграть что угодно — от шнурка до кусочка купальника. Кураторы лаборатории — клоуны и энтузиасты предметного театра Саша Султанов и Поля Ладина — создали пространство, где можно было пробовать непопробованное и сочинять целые миры буквально из того, что лежит в кармане. Участники из Петербурга, Самары, Екатеринбурга и других городов учились оживлять бытовые предметы, осваивали базу кукольных систем и учились смотреть на привычное с неожиданной, странной и очень живой стороны. А теперь ты сможешь увидеть результаты их работы.

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