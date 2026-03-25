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Простой мастер-класс по созданию неоновой вывески

Свой неон, улица Бахрушина, 1с1

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 8+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс и двухчасовое путешествие в мир гибкого неона и паяльника, во время которого ты создашь неоновую вывеску из одной линии, одним цветом своими руками. В процессе мастер-класса ты: – познакомишься с паяльником и неоном; – пройдёшь базовый курс электрики; – шаг за шагом с нуля создашь неоновую вывеску размером 30x25 см. Эскиз и цвет работы ты сможешь выбрать заранее. Для тебя собрали более 200 эскизов и подобрали палитру из 10 цветов неона, чтобы ты смог найти для себя идеальный вариант. Количество участников в группе: до 12 человек. Даты мастер-классов в марте: 25.03 (ср) с 19:30 до 21:30 Даты мастер-классов в апреле: 5.04 (вс) с 12:00 до 14:00 16.04 (чт) с 19:30 до 21:30 18.04 (сб) с 12:00 до 14:00 19.04 (вс) с 12:00 до 14:00 25.04 (сб) с 13:00 до 15:00 26.04 (вс) с 13:00 до 15:00

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