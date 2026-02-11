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Мистика Петербурга с посещением Ротонды

Невский проспект, 68А

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1390₽
Возраст 6+

Про событие

Петербург всегда жил между светом фасадов и тенью легенд: здесь каждое окно и арка могут рассказать свою тайну. Ты прогуляешься по знаковым местам, связанным с судьбами реальных людей, и услышишь истории, превратившиеся в городские мифы. На этой экскурсии ты увидишь не только архитектуру, но и невидимые нити, связывающие прошлое с настоящим. • Эксклюзивный маршрут: только самые таинственные и загадочные места Петербурга • Ротонда: посещение знаменитой Ротонды — места, окутанного мистическими легендами и считающегося одним из самых загадочных мест Петербурга Ты окунёшься в мир тайн и легенд, где реальность переплетается с мистикой. На этой экскурсии ты отправишься в путешествие по самым загадочным уголкам Петербурга. Раскроешь секреты, которые тщательно оберегаются веками, и увидишь город, о котором не пишут в туристических путеводителях. Готов ли ты заглянуть за грань привычного и ощутить на себе дыхание потустороннего Петербурга? Экскурсия пешеходная После покупки билетов, обязательно свяжитесь с организатором для подтверждения бронирования. Телефон: +79111563301 (мах или телеграмм). Мероприятие подтвердят и вышлют точный адрес встречи с гидом.

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