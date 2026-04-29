Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apéro — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Айша готовится к свадьбе, но неожиданно узнаёт о пропаже брата Тимура. В поисках брата девушка возвращается в родную деревню, где сталкивается не только с собственным прошлым, но и с тайной, хранящейся в глубинах леса. После показа пройдёт встреча с режиссёром и исполнительницей главной роли Алиной Насибуллиной. Гости: Иван Яковенко Генеральный продюсер киностудии Bosfor Pictures («Здесь был Юра», «Бери да помни») Алина Насибуллина Режиссёр, актриса, сценарист. Известна по ролям в номинированном на премию «Оскар» фильме «Хрусталь» и картине «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Как режиссёр сняла два короткометражных фильма — «Он придёт» и «Объекты в зеркале», которые были показаны на крупнейших фестивалях в России и Европе.