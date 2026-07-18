На мастер-классе будут вязать самую трендовую сумку: лёгкая сетка и объёмный цветок в качестве акцента — это выглядит стильно и очень «про сейчас». Цвет сумки можно выбрать — ты создашь вариант, который откликается именно тебе. Этот мастер-класс про спокойный процесс, где твои руки будут заняты работой, и ты получишь удовольствие от того, как из ниток получается готовая вещь. Опыт не нужен — всё покажут и помогут в процессе. Продолжительность занятия — 3-4 часа, и в конце у тебя будет своя сумка, с которой захочется гулять уже в тот же день.