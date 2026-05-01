Пятилетку — за одну ночь. Товарищ! Партия ставит задачу: выжать максимум из звуковой системы и перевыполнить план по децибелам. Здесь готовят не просто рейв, а настоящий индустриальный прорыв. Главная особенность ночи: Знакомые каждому с детства советские хиты встретятся с беспощадным ломаным ритмом и прямым бочкой. Это будет эксклюзивный саунд, который невозможно услышать где-то ещё. Музыкальный арсенал: > Брейкбит & Драм-н-бейс — энергия цеха и мощь турбин > Хардкор, Хардбасс & Хардтехно — для тех, кто готов к стахановским нагрузкам на танцполе > Специальное: Авторские мэшапы на классику СССР в жёсткой обработке Кто у станка? За пультом — железный состав команды 10/12 диджеев (10/12dj's). Устав вечеринки: — Пролетарская дисциплина: Тут за осознанный отдых. Никаких запрещённых веществ. Только музыкальный драйв. — Единство: Уважение к каждому участнику движения. Здесь создают безопасную и дружескую атмосферу. * Эстетика: Андерграунд / Глитч / Промышленный СССР Ритм — народу! Звук — в массы!