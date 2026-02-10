Возраст 12+
Кино
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Про событие
Под руководством мастера ты создашь ночник-луну текстурной пастой. Параллельно будешь смотреть мотивирующую комедию «Всегда говори Да». Никаких навыков рисования не требуется. Вкусняшки и напитки прилагаются. Запись в тг @tata_guzenk
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