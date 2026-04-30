Премьерный спецпоказ мистической драмы «Шурале» — режиссёрского дебюта актрисы Алины Насибуллиной («Хрусталь», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Надо снимать фильмы о любви»). После показа она примет участие в обсуждении фильма, которое проведёт куратор Виктор Прокофьев. В своем режиссёрском дебюте Насибуллина является соавтором сценария и исполняет главную роль. Девушка Айша накануне свадьбы узнаёт об исчезновении брата. Подозревая что-то неладное, она отправляется в родной дом в глубинке Татарстана, чтобы отыскать Тимура и открыться семейному секрету, неразрывно связанному с местным лесом. Киноадаптация татарской сказки о лесном духе Шурале в своём жанре сочетает мистику, триллер и зочную эпопею.