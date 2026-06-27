Что кроется под этой фразой? Ведь каждый найдёт в этом выражении что-то своё. Кто-то тёплый разговор за чашечкой чая, кто-то ожидания от сложного диалога после «неудачного полёта», а кто-то волнение перед грядущим признанием в чём-то важном. Но каждый согласится с тем, что такие разговоры тайные, без посторонних глаз. *Спектакль основан на магии импровизации, где всё что ты наблюдаешь на сцене рождается здесь и сейчас.