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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Дома поговорим

Наш Театр, улица Шаумяна, 11

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Что кроется под этой фразой? Ведь каждый найдёт в этом выражении что-то своё. Кто-то тёплый разговор за чашечкой чая, кто-то ожидания от сложного диалога после «неудачного полёта», а кто-то волнение перед грядущим признанием в чём-то важном. Но каждый согласится с тем, что такие разговоры тайные, без посторонних глаз. *Спектакль основан на магии импровизации, где всё что ты наблюдаешь на сцене рождается здесь и сейчас.

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