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Кинопоказ «Молчание ягнят»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм, который действует не через громкие сцены, а через напряжение, нарастающее почти незаметно. Молчание ягнят – психологический поединок между молодой сотрудницей ФБР и заключённым маньяком-каннибалом, каждое слово и взгляд, в котором становятся частью опасной игры. Перед показом расскажут, как выстроены сцены диалогов и почему они работают сильнее любой погони, как крупные планы создают эффект личного контакта со зрителем, и за счёт чего ещё фильм вызывает чувство напряжения. Бесплатный попкорн всем зрителям.

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