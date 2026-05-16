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Охота на йети: как возникла криптозоология и зачем мы ищем невозможное

ArtHall, Сытнинская улица, 14, цокольный этаж

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 16+

Про событие

Йети, Лохнесское чудовище и Чупакабра — криптиды, давно ставшие героями фильмов, сериалов и книг. Но за их популярностью стоит не менее любопытная история. Как желание найти за поворотом заросших троп что-то большое, лохматое и крайне застенчивое превратилось в паранаучную дисциплину и оставило огромный след в массовой культуре? Криптиды и криптозоологи. Открытия и фальсификации. Обо всём этом и многом другом поговорят на лекции. Кто рассказывает? Виктор Архипов и Андрей Ротькин. Авторы и ведущие подкаста о конспирологических теориях «Заговор».

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