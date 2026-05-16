Охота на йети: как возникла криптозоология и зачем мы ищем невозможное
ArtHall, Сытнинская улица, 14, цокольный этаж
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 2500₽
Возраст 16+
Про событие
Йети, Лохнесское чудовище и Чупакабра — криптиды, давно ставшие героями фильмов, сериалов и книг. Но за их популярностью стоит не менее любопытная история. Как желание найти за поворотом заросших троп что-то большое, лохматое и крайне застенчивое превратилось в паранаучную дисциплину и оставило огромный след в массовой культуре? Криптиды и криптозоологи. Открытия и фальсификации. Обо всём этом и многом другом поговорят на лекции. Кто рассказывает? Виктор Архипов и Андрей Ротькин. Авторы и ведущие подкаста о конспирологических теориях «Заговор».
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