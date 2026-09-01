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  1. Нижний Новгород
  2. События

Дела сердечные

Заповедные Кварталы
улица Короленко, 18

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 16+

Про событие

Любую историю можно рассказать по-разному. Чтобы поведать о том, как жил город более ста лет назад можно заглянуть в архивы, метрические книги и газеты того времени. Но часто в обилии строгих фактов и дат теряется самое главное. Гораздо ярче эпоху показывают люди, — оказываясь в обыденных ситуациях, совершая поступки, и конечно, влюбляясь. Ведь без любви из истории уходит воздух, и она только случившееся где-то, с кем-то, когда-то. Ты совершишь атмосферную прогулку по старинному кварталу церкви Трех Святителей и поговоришь о любви, свиданиях и делах сердечных. Узнаешь, где знакомились и как общались жители квартала и города в XIX–начале XX веков. Услышишь отрывки из писем и воспоминания современников, нескучно поговоришь об историях любви известных личностей, связанных с Нижним рубежа прошлых столетий. По традиции в конце прогулки выпьешь чаю из настоящего самовара со сладкими угощениями. Сбор и ожидание гостей в связи с погодными условиями не более 5 минут. Часть программы проводится в теплом пространстве обновленной старинной усадьбы.

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