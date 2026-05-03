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Зулейха открывает глаза

Центр Современной Драматургии
улица Малышева, 145АФ

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Раскулачивание. Смерть мужа. Бесконечный этап в Сибирь. Моноспектакль Татьяны Савиной по легендарному роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» — это сжатая до точки кипения эпопея о выживании. Устами одной актрисы ты проживёшь всю жизнь Зулейхи: от унижений в родном доме до борьбы за существование в таежном лагере, от материнской боли до щемящей надежды на любовь. История о том, как в самых темных глубинах человеческого падения находится свет непокоренного духа.

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