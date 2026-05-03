Зулейха открывает глаза
улица Малышева, 145АФ
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Раскулачивание. Смерть мужа. Бесконечный этап в Сибирь. Моноспектакль Татьяны Савиной по легендарному роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» — это сжатая до точки кипения эпопея о выживании. Устами одной актрисы ты проживёшь всю жизнь Зулейхи: от унижений в родном доме до борьбы за существование в таежном лагере, от материнской боли до щемящей надежды на любовь. История о том, как в самых темных глубинах человеческого падения находится свет непокоренного духа.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи