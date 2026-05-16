В гостях у бабушки диджей BabToma
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Тут такое дело… Бабушка позвала в гости, но сказала: «Сюрприз будет». Говорит, что это даже круче, чем ее варенье, спрятанное в закромах. Диджей BabToma — лучший способ передать атмосферу бабушкиного дома. Ковёр на стене и накрытый телевизор — ты окунёшься в атмосферу так, что хочется снять валенки и попросить чай с плюшками. Что тебя ждёт: — Сладкая вата — потому что в гостях у бабушки должно быть вкусно — Временные тату — набьёшь драконов, пока никто не видит — Фотозона — здесь даже ковёр не стыдно показать в соцсетях — Морской бой — Спецменю — то, что бабушка готовит, когда ждёт важных гостей Вход по студенческим билетам — бесплатный
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