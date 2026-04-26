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Ковровая вышивка

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Поймай вдохновение за ниточку. Иногда так хочется отключить голову и просто творить — чувствовать руками, как из ничего появляется что-то теплое и тактильное. На мастер классе по ковровой вышивке тебя ждет пушистая картина, которая будет радовать каждый день. Материалы готовы: основа, пряжа, инструмент + помощь на каждом шагу. В результате ты: — Освоишь базовую технику (это проще, чем кажется). — Создашь уникальную пушистую картину. — Получишь готовую работу на пяльцах, которой можно сразу украсить дом.

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