Поймай вдохновение за ниточку. Иногда так хочется отключить голову и просто творить — чувствовать руками, как из ничего появляется что-то теплое и тактильное. На мастер классе по ковровой вышивке тебя ждет пушистая картина, которая будет радовать каждый день. Материалы готовы: основа, пряжа, инструмент + помощь на каждом шагу. В результате ты: — Освоишь базовую технику (это проще, чем кажется). — Создашь уникальную пушистую картину. — Получишь готовую работу на пяльцах, которой можно сразу украсить дом.