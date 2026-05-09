Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда мы прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голову под Alex Gaudino и Tiesto, когда орали с толпой на Bob Sinclar и DJ Smash 2008-ой — это клубы без селфи и бесконечные ночи, когда ноги гудели, но музыка не отпускала. В эту ночь снова открывают портал в ту эпоху: — легендарные клубные хиты 2008 — атмосфера, когда тусовка была важнее лайков При участии резидентов Discotheque, которые в 2008-ом делали одни из самых популярных вечеринок в России: 21:00 Vegas 22:00 Lekhem 23:00 Fridrikh 20:00 Vegas 01:00 Fridrikh 02:00 Lekhem 03:00 b2b2b Бронь столов по телефону