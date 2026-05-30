Ностальгия возвращается — и на этот раз ещё громче. В последние выходные весны Краснодар снова откроет портал в 2000-е. Это не повтор — это продолжение той самой ночи, где было тесно, жарко и по-настоящему. — Когда танцпол не останавливался — Когда треки знали наизусть — Когда ночь снова заканчивалась утром В этот раз делают всё громче, плотнее и масштабнее. • Главные клубные хиты 2000-х • Та самая атмосфера без телефонов и лишнего шума • Музыка, под которую мы выросли — но теперь на максимум В программе: — За пультом обновленный состав легенд города: Ostap, Пресняков, Миша xl, Utah m. paul + диджей-сет с живой скрипкой от Voilin Electric. Тебя ждёт: — Welcome игристое — Подарки от партнёров — Танцоры, МС и ещё больше движения на танцполе