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Легенды 2000-х

«Сплетни» by Anna Asti
Красная улица, 72

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ностальгия возвращается — и на этот раз ещё громче. В последние выходные весны Краснодар снова откроет портал в 2000-е. Это не повтор — это продолжение той самой ночи, где было тесно, жарко и по-настоящему. — Когда танцпол не останавливался — Когда треки знали наизусть — Когда ночь снова заканчивалась утром В этот раз делают всё громче, плотнее и масштабнее. • Главные клубные хиты 2000-х • Та самая атмосфера без телефонов и лишнего шума • Музыка, под которую мы выросли — но теперь на максимум В программе: — За пультом обновленный состав легенд города: Ostap, Пресняков, Миша xl, Utah m. paul + диджей-сет с живой скрипкой от Voilin Electric. Тебя ждёт: — Welcome игристое — Подарки от партнёров — Танцоры, МС и ещё больше движения на танцполе

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